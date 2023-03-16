Росіяни атакували дроном подвір'я медзакладу Херсона
У четвер, 16 березня, росіяни атакували подвір'я одного з медичних закладів Херсона, обійшлося без жертв
Про це написав у телеграмі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що атакою пошкодило транспортні засоби та будівлі поряд.
"Щойно ворог атакував з безпілотників подвірʼя одного з медзакладів міста. Через російську атаку пошкоджено транспортні засоби та будівлі поряд. Попередньо, медики та пацієнти – не постраждали", - йдеться у повідомленні.
- За добу 15 березня російські війська випустили понад 400 снарядів по мирних населених пунктах Херсонської області. Унаслідок обстрілів троє жителів поранені.
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