Росіяни атакували дроном подвір'я медзакладу Херсона

Про це написав у телеграмі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що атакою пошкодило транспортні засоби та будівлі поряд.

"Щойно ворог атакував з безпілотників подвірʼя одного з медзакладів міста. Через російську атаку пошкоджено транспортні засоби та будівлі поряд. Попередньо, медики та пацієнти – не постраждали", - йдеться у повідомленні.