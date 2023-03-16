Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 88 обстрілів, випустивши 413 снарядів з важкої артилерії та "градів", – написав очільник області.

П'ять разів рашисти гатили по місту Херсон – 16 снарядів влучили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки.

Унаслідок російських обстрілів поранень зазнали троє мирних мешканців.

15 березня з деокупованої території Херсонщини евакуювали – 113 українців.