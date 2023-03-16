Ворог випустив 413 снарядів по Херсонщині, поранені троє мирних жителів
За добу 15 березня російські війська випустили понад 400 снарядів по мирних населених пунктах Херсонської області. Унаслідок обстрілів троє жителів поранені
Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив 88 обстрілів, випустивши 413 снарядів з важкої артилерії та "градів", – написав очільник області.
П'ять разів рашисти гатили по місту Херсон – 16 снарядів влучили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки.
Унаслідок російських обстрілів поранень зазнали троє мирних мешканців.
15 березня з деокупованої території Херсонщини евакуювали – 113 українців.
- За минулу добу, 14 березня, росіяни випустили по Херсонщині 396 снарядів з "градів" та важкої артилерії. Загалом, ворог здійснив 78 обстрілів.
- 15 березня під час посівних робіт на території Херсонської області на російській вибухівці підірвався мирний житель.
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