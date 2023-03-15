За добу росіяни випустили по Херсонщині майже 400 снарядів з "градів" та важкої артилерії, 4 людини поранені
За минулу добу, 14 березня, росіяни випустили по Херсонщині 396 снарядів з "градів" та важкої артилерії. Загалом, ворог здійснив 78 обстрілів
Про це пише голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Своєю чергою місто Херсон ворог обстріляв 7 разів. 27 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, територію підприємства.
4 людини дістали поранення, з деокупованої території області було евакуйовано 74 людини.
- Російські ЗМІ вдруге заявили, що на так званого заступника голови ВЦА тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині Віталія Гуру вчинили замах.
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