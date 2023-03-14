В Новій Каховці підірвали гауляйтера Гуру, замах на якого раніше інсценізувала ФСБ ,- росЗМІ
Російські ЗМІ вдруге заявили, що на так званого заступника голови ВЦА тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині Віталія Гуру вчинили замах
Про це пише телеграм-видання Baza.
Видання зазначає, що 13 березня вибуховий пристрій спрацював поруч з машиною гауляйтера, коли він зупинився біля їдальні "Смачна країна" в Новій Каховці. В результаті колаборант отримав поранення і був доставлений в лікарню.
- Відзначимо, що це вже друге повідомлення про замах на цього прислужника Кремля. У серпні 2022 року російські ЗМІ повідомляли про вбивство Віталія Гура. Тоді повідомлялося, що ставленик окупантів нібито був застрелений.
- Через місяць заявили, що його вбивство – інсценування Федеральної Служби безпеки РФ, вчинене в рамках дій з пошуку українських диверсантів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.08
Купівля 38.08Продаж 38.84
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.05
- Актуальне
- Важливе