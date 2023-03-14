Про це пише телеграм-видання Baza.

Видання зазначає, що 13 березня вибуховий пристрій спрацював поруч з машиною гауляйтера, коли він зупинився біля їдальні "Смачна країна" в Новій Каховці. В результаті колаборант отримав поранення і був доставлений в лікарню.