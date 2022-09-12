Про це повідомляє російська редакція Радіо "Свобода".

Вранці 12 вересня Гура й Томко з'явилися в ефірі російського Першого каналу. У сюжеті йшлося про начебто спецоперацію ФСБ із запобігання замахам на російських чиновників в Україні. За словами Гури, співробітники російських спецслужб повідомили його про запланований замах української сторони на початку серпня, надавши аудіозапис, на якому це обговорював співробітник СБУ з агентом замах.

Як стверджували у сюжеті, той самий співробітник СБУ нібито організував вибух гранати у кафе, де збиралися російські чиновники. Його погодився здійснити місцевий мешканець за 150 доларів США, проте він працював під контролем ФСБ. Вибух відбувся, але ніхто не постраждав, – додали в сюжеті.

Про знищення колаборанта Сергія Томка 8 липня в ефірі Еспресо розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

6 серпня російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що в тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області стріляли з пістолета в місцевого колаборанта Віталія Гуру. Важко пораненого колаборанта начебто доправили на лікування до Криму, а ввечері росіяни підтвердили його смерть від отриманих поранень.

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