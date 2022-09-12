У ФСБ заявили, що вбивство двох колаборантів з Нової Каховки було інсценуванням російської спецслужби
Убивство так званого заступника голови російської адміністрації Нової Каховки Віталія Гури 6 серпня та "заступника начальника поліції" Сергія Томка 7 липня виявилося інсценуванням ФСБ
Про це повідомляє російська редакція Радіо "Свобода".
Вранці 12 вересня Гура й Томко з'явилися в ефірі російського Першого каналу. У сюжеті йшлося про начебто спецоперацію ФСБ із запобігання замахам на російських чиновників в Україні. За словами Гури, співробітники російських спецслужб повідомили його про запланований замах української сторони на початку серпня, надавши аудіозапис, на якому це обговорював співробітник СБУ з агентом замах.
Як стверджували у сюжеті, той самий співробітник СБУ нібито організував вибух гранати у кафе, де збиралися російські чиновники. Його погодився здійснити місцевий мешканець за 150 доларів США, проте він працював під контролем ФСБ. Вибух відбувся, але ніхто не постраждав, – додали в сюжеті.
- Про знищення колаборанта Сергія Томка 8 липня в ефірі Еспресо розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
- 6 серпня російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що в тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області стріляли з пістолета в місцевого колаборанта Віталія Гуру. Важко пораненого колаборанта начебто доправили на лікування до Криму, а ввечері росіяни підтвердили його смерть від отриманих поранень.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.72
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе