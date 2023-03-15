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На Херсонщині під час посівних робіт в полі здетонував касетний боєприпас: постраждала людина

15 березня, 2023 середа
15:08
війна з Росією

Під час посівних робіт на території Херсонської області на російській вибухівці підірвався мирний житель. Людина зазнала поранення

Про це інформує Херсонська ОВА.

У полі Станіславської громади під час проведення посівних робіт здетонував касетний боєприпас. Унаслідок вибуху мирний житель Херсонської області дістав поранення. 

Українців закликають дотримуватися правил мінної безпеки.

"Не потрібно відвідувати поля, лісосмуги та інші території, які ще не обстежили сапери. Там можуть залишатися розтяжки, міни, нерозірвані боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети", - пише пресслужба. 

У випадку, коли ви побачили вибухівку повідомте ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 чи 112.

  • Минулого тижня на Херсонщині на ворожій міні підірвалося авто з цивільними, внаслідок чого дві людини загинули, ще двоє дістали поранення.
  • 13 березня у Херсонській області автомобіль із цивільним чоловіком підірвався на російській міні. Внаслідок отриманих ушкоджень водій загинув на місці. 
російська армія
Херсонщина
ДСНС
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