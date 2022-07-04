Росіяни гатили по двох громадах на Дніпропетровщині: дитсадок залишився без вікон

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Як наголосив Валентин Резніченко, ніч на 4 липня була неспокійною через рашистів у Криворізькому районі. Ворог гатив з артилерії по двої громадах - Зеленодольській та Широківській. Бив по містах та селах.

"Люди, на щастя, не постраждали. У Шестірні вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому садку. В інших районах області на цю хвилину спокійно", - зазначив він.

З липня ЗСУ збили над Дніпропетровщиною російський безпілотник.

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