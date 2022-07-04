Росіяни гатили по двох громадах на Дніпропетровщині: дитсадок залишився без вікон
Російські війська обстріляли з артилерії Криворіжжя
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Як наголосив Валентин Резніченко, ніч на 4 липня була неспокійною через рашистів у Криворізькому районі. Ворог гатив з артилерії по двої громадах - Зеленодольській та Широківській. Бив по містах та селах.
"Люди, на щастя, не постраждали. У Шестірні вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому садку. В інших районах області на цю хвилину спокійно", - зазначив він.
- З липня ЗСУ збили над Дніпропетровщиною російський безпілотник.
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