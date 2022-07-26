Росіяни хочуть перейменувати тимчасово окупований Маріуполь
Російські окупанти зібралися перейменувати тимчасово окупований Маріуполь на Жданов
Про це повідомила Маріупольська міська рада у телеграмі.
За інформацією Маріупольської міської ради, окупанти розглядають варіант зміни назви Маріуполя на Жданов.
"Вперед у минуле! Маріуполь хочуть перейменувати у Жданов. Таке бажання російські окупанти та ватні прихильники “руського миру” вже “кидають” у маси", - написали у міській раді.
Цю інформацію також підтвердив радник мера Петро Андрющенко у своєму телеграмі.
"В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістану Василь Туряница проговорився і сказав, що разом з псевдореферендумом розглядають питання перейменування Маріуполя у Жданов. Логічно, чого там", - написав Андрющенко.
- У Маріуполі почали підготовку до псевдореферендуму.
- У Маріуполі російські окупанти перейменували площу Свободи та миру на Леніна.
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