Про це повідомила Маріупольська міська рада у телеграмі.

За інформацією Маріупольської міської ради, окупанти розглядають варіант зміни назви Маріуполя на Жданов.

"Вперед у минуле! Маріуполь хочуть перейменувати у Жданов. Таке бажання російські окупанти та ватні прихильники “руського миру” вже “кидають” у маси", - написали у міській раді.

Цю інформацію також підтвердив радник мера Петро Андрющенко у своєму телеграмі.

"В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістану Василь Туряница проговорився і сказав, що разом з псевдореферендумом розглядають питання перейменування Маріуполя у Жданов. Логічно, чого там", - написав Андрющенко.

У Маріуполі почали підготовку до псевдореферендуму.

У Маріуполі російські окупанти перейменували площу Свободи та миру на Леніна.