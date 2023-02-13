Росіяни хочуть відвоювати позиції на Харківщині, - майор ЗСУ Ганущин

Про це в ефірі Еспресо заявив майор 103 бригади ТрО ЗСУ Олександр Ганущин.

"На 15 км вище Куп'янська ворог намагається відвоювати для себе позиції вздовж річки Оскіл. Їхній намір читається. Від Куп'янська до Борової та Лимана включно ворог хоче створити плацдарм з води. Буде зараз тиснути максимально, зараз тисне на півночі від Куп'янська, але є зрозумілі, скеровані дії на Лиман. Цей напрямок буде зараз максимально посилюватися піхотними валами. Це важливий та критичний напрямок", - розповів він.