Росіяни лякають мешканців тимчасово окупованих територій контрнаступом ЗСУ і закликають "евакуюватись" до РФ
Російські загарбники активізували заходи щодо залякування мирних мешканців тимчасово окупованих територій України, закликаючи людей "евакуюватись" до РФ
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Ворог поширює неправдиву інформацію про нібито негативні наслідки повернення української влади у результаті контрнаступу Збройних Сил України. У такий спосіб російські окупаційні адміністрації спонукають населення окремих районів Запорізької та Херсонської областей терміново евакуюватися до так званих безпечних регіонів РФ і тимчасово окупованої території АР Крим нібито для уникнення каральних заходів із боку української влади", - написала вона.
- На тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники вжили заходів для захисту себе від місцевих жителів, які здають ЗСУ позиції ворога.
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