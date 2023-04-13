Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Ворог поширює неправдиву інформацію про нібито негативні наслідки повернення української влади у результаті контрнаступу Збройних Сил України. У такий спосіб російські окупаційні адміністрації спонукають населення окремих районів Запорізької та Херсонської областей терміново евакуюватися до так званих безпечних регіонів РФ і тимчасово окупованої території АР Крим нібито для уникнення каральних заходів із боку української влади", - написала вона.