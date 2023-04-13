Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"У Запорізькій області окупанти не довіряють місцевим мешканцям, адже ті постійно здають їх позиції Силам оборони. Так, у тимчасово захопленому Токмаці росіяни посилили контроль за таксі. Зокрема, тепер вони мають отримувати перепустки й пред’являти її на кожному блокпосту", - йдеться у повідомленні.

Також окупаційна адміністрація заборонила російським військовим спілкуватись із місцевими мешканцями й брати у них їжу.

"Також у місті вимкнули вуличне освітлення, аби приховати рух техніки", - додали в ЦНС.