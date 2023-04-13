Окупанти на Запоріжжі вжили заходів для захисту себе від місцевих жителів, які здають їх ЗСУ
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники вжили заходів для захисту себе від місцевих жителів, які здають ЗСУ позиції ворога
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"У Запорізькій області окупанти не довіряють місцевим мешканцям, адже ті постійно здають їх позиції Силам оборони. Так, у тимчасово захопленому Токмаці росіяни посилили контроль за таксі. Зокрема, тепер вони мають отримувати перепустки й пред’являти її на кожному блокпосту", - йдеться у повідомленні.
Також окупаційна адміністрація заборонила російським військовим спілкуватись із місцевими мешканцями й брати у них їжу.
"Також у місті вимкнули вуличне освітлення, аби приховати рух техніки", - додали в ЦНС.
- Раніше повідомлялося, що на Донеччині росіяни мобілізували майже всіх водіїв маршруток.
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