На Донеччині росіяни мобілізували майже всіх водіїв маршруток, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово захоплених районах Донецької області окупанти мобілізували майже всіх водіїв маршруток міжміського сполучення. В результаті сполучення між містами майже зупинено, адже немає кому їздити. Проблема відсутності водіїв через мобілізацію також спостерігається на комунальних підприємства", - пише ЦНС.

Росіянам також доводиться шукати нових працівників для місцевої ДСНС. Через мобілізацію в окупантів виник кадровий дефіцит. Загарбники прибрали віковий ценз для пожежників та рятувальників.