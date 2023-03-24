На Донеччині росіяни мобілізували майже всіх водіїв маршруток, - ЦНС
Російські загарбники мобілізували майже усіх водіїв маршрутних таксі на тимчасово окупованій території Донецькій області
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На тимчасово захоплених районах Донецької області окупанти мобілізували майже всіх водіїв маршруток міжміського сполучення. В результаті сполучення між містами майже зупинено, адже немає кому їздити. Проблема відсутності водіїв через мобілізацію також спостерігається на комунальних підприємства", - пише ЦНС.
Росіянам також доводиться шукати нових працівників для місцевої ДСНС. Через мобілізацію в окупантів виник кадровий дефіцит. Загарбники прибрали віковий ценз для пожежників та рятувальників.
- 24 березня російські війська заявили про створення "Добровольчої молодіжної дружини" на території тимчасово окупованої Запорізької області.
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