Про це інформує Центр нацспротиву.

"Ворог анонсував створення "Добровольчої молодіжної дружини" в межах псевдогромадського руху "ЮгМолодой" на тимчасово захоплених землях Запорізької області", - пише відомство.

Рашисти заявили, що юні "дружинники" мають надавати допомогу з охорони громадського порядку, взаємодіяти з окупаційною поліцаями та армією Росії.

Повідомляється, що на тимчасово окупованій території, як й в СРСР, створюють добровільно-примусового вступу до таких організацій. "Добровольча молодіжна дружина" покликана не лише залучити українських дітей до пропагандистських осередків РФ, але й поділити відповідальність за "службу"

"Фактично це мілітаристичне юнакове угруповування в межах політики промивання мізки дітям", - наголошують в ЦНС.

Нагадаємо, 10 березня стало відомо, що окупаційна адміністрація на окупованих районах Запорізької області почала формувати "народні дружини правопорядку" в межах підготовки до мобілізації в армію РФ