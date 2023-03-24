На тимчасово окупованій території Запорізької області оголосили про створення "Добровольчої молодіжної дружини", - спротив
Російські війська заявили про створення "Добровольчої молодіжної дружини" на території тимчасово окупованої Запорізької області
Про це інформує Центр нацспротиву.
"Ворог анонсував створення "Добровольчої молодіжної дружини" в межах псевдогромадського руху "ЮгМолодой" на тимчасово захоплених землях Запорізької області", - пише відомство.
Рашисти заявили, що юні "дружинники" мають надавати допомогу з охорони громадського порядку, взаємодіяти з окупаційною поліцаями та армією Росії.
Повідомляється, що на тимчасово окупованій території, як й в СРСР, створюють добровільно-примусового вступу до таких організацій. "Добровольча молодіжна дружина" покликана не лише залучити українських дітей до пропагандистських осередків РФ, але й поділити відповідальність за "службу"
"Фактично це мілітаристичне юнакове угруповування в межах політики промивання мізки дітям", - наголошують в ЦНС.
Нагадаємо, 10 березня стало відомо, що окупаційна адміністрація на окупованих районах Запорізької області почала формувати "народні дружини правопорядку" в межах підготовки до мобілізації в армію РФ
- 14 березня у Білорусі заявили про намір провести плановий призов військовозобов'язаних на збори протягом цього місяця.
- У тимчасово окупованому місті Маріуполь Донецької області рашисти наказали студентам вишів стати на військовий облік, ймовірно, ворог планує в подальшому їх мобілізувати.
- У ГУР раніше повідомили, що мобілізовані росіяни втікають зі своїх позицій через вкрай низький моральний стан. Зупиняють окупантів від масової втечі лише загороджувальні загони.
- За даними Центру національного спротиву, мобілізація пришвидшується у тимчасово окупованому Криму. На вулицях місцевим роздають повістки, у регіоні зростають панічні настрої.
- У Росії триває прихована мобілізація, у рамках якої на війну з Україною вербують кілька десятків тисяч людей на місяць.
- Російські війська активно вербують пожежників, рятувальників і працівників пенітенціарної служби в тимчасово окупованому Криму до армії ворога.
- Окупанти продовжують підготовку до нової хвилі мобілізації у тимчасово захоплених районах Донецької області та створюють так звані військкомати.
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