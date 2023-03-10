Про це інформує Центр нацспротиву.

"Колаборанти оголосили про формування "Народного ополчення Запорізької області". За легендою, це будуть добровольці, які будуть охороняти порядок на вулицях", - йдеться в заяві відомства.

Повідомляється, що окупанти не приховують, що в "народні дружини правопорядку" можуть вступати громадяни з усіх регіонів Росії.

У національному спротиві наголошують, мета створення таких "дружинників" пропагандистська, створити ілюзію підтримки російських загарбників з боку місцевого населення після провалу ідеї з добровольчим батальйоном. Адже вступ до добробату українці проігнорували й він залишився існувати лише у відео росЗМІ.

Ще однією метою може бути сформування осіб для мобілізації, яку готують рашисти.

"Таку операцію ворог вже проводив на захоплених землях Донецької та Луганської областей, де спочатку створили такі угруповання, а потім учасників першими мобілізували на фронт. Бо добровільна участь в "ополченні" є ознакою лояльності з боку учасника й, отже така людина перша підпадає під мобілізацію до лав ворожої армії", - наголошують у відомстві