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На Запоріжжі окупанти обмежують маршрути таксистам, побоюючись витоку інформації, — Генштаб

10 квітня, 2023 понедiлок
18:37
війна з Росією Окупанти

У місті Токмак, на тимчасово окупованому Запоріжжі, росіяни обмежують маршрути таксистам, побоюючись витоку інформації про розташування російських підрозділів

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 10 квітня.

Також повідомляється, що російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях. У Старобільську Луганської області та навколо міста збільшилась кількість блокпостів та патрулів.

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Зазначається, що 2 БпЛА ударні, 4 – розвідувальні.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

За день росіяни завдали 21 авіа- та 5 ракетних ударів по території України

4 ракетних удари з ЗРК С-300 прийшлися по Краматорську. Також окупанти здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Генштаб повідомляє, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - цієї доби було відбито понад 20 атак противника. 

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.Підрозділи ЗС РФ продовжують перебувати на території Білорусі, проте ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. 

Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості. 

Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч та Кам’янська Слобода Чернігівської області; Волфине, Андріївка та Попівка Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори, Охрімівка та Вільхуватка на Харківщині.

На інших напрямках ситуація наступна:

  • На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Дворічна, Вільшана, Кіндрашівка, Кислівка та Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Макіївка,  Червонопопівка та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області, а також Торське, Спірне і Берестове на Донеччині.
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Богданівки та Хромового.  Від ворожих обстрілів постраждали Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Хромове, Іванівське, Предтечине, Часів Яр, Озарянівка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Невельське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Авдіївку та Мар’їнку. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Гостре,  Георгіївка, Мар’їнка та Побєда. 
  • На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка та Велика Новосілка на Донеччині.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести  оборонні дії. Обстріляв, зокрема, Времівку Донецької області та Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку і Кам’янське Запорізької області.

У понеділок, 10 квітня, Сили оборони Сіверщини знищили два ворожі безпілотники.

окуповані території
окупанти
Запорізька область
ракетний удар
втрати окупантів
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