Українські захисники знищили 2 російські безпілотники на Чернігівщині й Сумщині
У понеділок, 10 квітня, Сили оборони Сіверщини знищили два ворожі безпілотники
Про це інформує ОК "Південь".
Зазначають, що було знищено, імовірно, безпілотники "Орлан-10". Один із них збили на прикордонні Чернігівщини, другий - Сумщини.
"Роботу ще одного БпЛА на Сумщині вдалося подавити за допомогою засобів РЕБ", - ідеться в повідомленні.
- За 9 квітня Росія втратила в Україні 670 військових, 11 дронів і танк.
- У ніч з 9 на 10 квітня українські воїни знищили 2 безпілотники, які запустили російські військові по Харківській області.
- 10 квітня стало відомо, що російські війська почали активніше використовувати безпілотники вздовж лінії фронту, що може свідчити про ймовірну підготовку нової атаки з боку РФ.
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