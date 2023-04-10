Українські захисники знищили 2 російські безпілотники на Чернігівщині й Сумщині

Про це інформує ОК "Південь".

Зазначають, що було знищено, імовірно, безпілотники "Орлан-10". Один із них збили на прикордонні Чернігівщини, другий - Сумщини.

"Роботу ще одного БпЛА на Сумщині вдалося подавити за допомогою засобів РЕБ", - ідеться в повідомленні.