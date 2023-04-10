Росія втратила за добу в Україні 670 військових, 11 дронів і танк
Від початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні 178,8 тис. рашистів, 3637 танків, 2750 артилерійських систем, 2323 безпілотники
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 10 квітня 2023 року, російські війська втратили:
- особового складу – близько 178 820 (+670) осіб
- танків – 3637 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 7028 (+4)
- артилерійських систем – 2750 (+10)
- РСЗВ – 534 (+1) од.
- засобів ППО – 282 (+0)
- літаків – 307 (+0)
- гелікоптерів – 292 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2323 (+11)
- крилатих ракет – 911 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5607 (+5)
- спеціальної техніка – 311 (+2)
Остаточні втрати ворога уточнюються.
- Українські морпіхи ліквідували 7 квітня за день 14 росіян. Втрати росіян забезпечили й артилеристи, які завдавали вогневе ураження по агресору.
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