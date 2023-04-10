Активне використання безпілотників з боку РФ може свідчити про підготовку до нової атаки, - Гуменюк

Про це в етері телемарафону заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що нині можна спостерігати погіршення якості російських безпілотників.

"Це може бути результатом санкцій, які в результаті мають запрацювати і відбиватися й на бойовій ситуації", - зазначила Гуменюк.

Вона додала, що ворога попри все не можна недооцінювати. Так російські безпілотники доволі активні, а збір інформації в цьому випадку говорить про те, що Росія шукає нові способи дистанційного ураження.

"Вони збирають інформацію про те, яке ураження було б максимально ефективним. Саме активізація БПЛА вздовж лінії та узбережжя говорить про те, що цілком імовірно можуть бути підготовлені якісь атаки", - наголосила Гуменюк.