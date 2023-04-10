Українська ППО збила 2 ворожих дрони на Харківщині
У ніч з 9 на 10 квітня українські воїни знищили 2 безпілотники, які запустили російські військові по Харківській області
Про це звітує Повітряне командування "Схід".
За попередніми даними, ЗСУ вдалося збити дрон-камікадзе та розвідувальний безпілотник.
"Вночі нашою ППО в Харківській області знищено 2 ворожих БПЛА, ймовірно Шахед-136 та Гранат-4. Тримаємо стрій!" - йдеться у повідомленні.
- За 9 квітня Росія втратила в Україні 670 військових, 11 дронів і танк.
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