Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"



"Важливо наголосити, що коли росіяни оголошують евакуацію з певних населених пунктів, то скоріше за все вони готуються до перегрупування військ. Або ж іншими словами, вони проводять репетицію евакуації. Оскільки вже неодноразово спостерігали за тим, як вони готуючись тікати з наших міст, спочатку оголошували евакуацію", - пояснив Кирильчук.



Депутат Запорізької районної ради додав, що росіяни дуже бояться партизанів на тимчасово окупованих територіях.



"Протягом тижня надходить інформація з Енергодарського та Васильківського районів про те, що російські гауляйтери закликають цивільне населення евакуюватись на інші окуповані території. Щось подібне відбувалось перед звільненням правобережжя Херсонської області. Зараз рашисти на тимчасово окупованих територіях бояться всього, що тільки можна. Наших ЗСУ та партизанів особливо", - додав він.



14 грудня стало відомо, що російські окупанти призначили новим "керівником адміністрації" тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області працівника Росатому