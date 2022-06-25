Росіяни на Донеччині вбили трьох жителів

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Вбивства стались у Бахмуті, Нью-Йорку та Первомайському. Ще 2 людини дістали поранення.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко.