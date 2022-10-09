Росіяни на Херсонщині змогли відкрити менше ста шкіл, - заступник голови облради Соболевський
Росіяни на окупованій частині Херсонської області змогли відкрити менш ніж сто шкіл, там бракує педагогів та дітей, більшість учнів вчаться онлайн за українською програмою
Про це у ефірі Еспресо заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський
"Вони змогли запустити менш ніж сто шкіл, ці школи малокомплектні. Жодної школи з 100%-им складом педагогів, який необхідний. Ці школи вони намагались запустити в форматі онлайн, попри те, що це певні ризики для дітей". - зазначив він.
За словами Соболевського, росіянам потрібно було картинку робити, тому вони всіх зганяли до цих шкіл.
"Діточок там невелика кількість. Переважна кількість дітей на окупованих територіях здобувають українську освіту у форматі онлайн. В основному там працюють херсонські вчителі, які пішли працювати за російською програмою", - підсумував чиновник.
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