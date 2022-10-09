Про це у ефірі Еспресо заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський

"Вони змогли запустити менш ніж сто шкіл, ці школи малокомплектні. Жодної школи з 100%-им складом педагогів, який необхідний. Ці школи вони намагались запустити в форматі онлайн, попри те, що це певні ризики для дітей". - зазначив він.

За словами Соболевського, росіянам потрібно було картинку робити, тому вони всіх зганяли до цих шкіл.

"Діточок там невелика кількість. Переважна кількість дітей на окупованих територіях здобувають українську освіту у форматі онлайн. В основному там працюють херсонські вчителі, які пішли працювати за російською програмою", - підсумував чиновник.