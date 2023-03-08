Росіяни на окупованих територіях погрожують позбавити соцдопомоги мешканців, які не оформлять паспорти РФ, – ЦНС
Росіяни на окупованих територіях Запорізької області погрожують мешканцям, які відмовляються оформлювати паспорти РФ, позбавити їх соціальної допомоги
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"У Запорізькій області окупаційна адміністрація повідомила, що мешканцям необхідно переоформити документи для отримання щомісячної соціальної допомоги з догляду за людьми з інвалідністю. Основною вимогою для опікунів є отримання російського паспорта. При цьому вони мають написати заяву про відмову від українського громадянства, попри те, що в РФ дозволено подвійне громадянство", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС нагадали, що Кремль дав завдання своїм гауляйтерам паспортизувати 80% мешканців захоплених районів за будь-яку ціну до вересня. Однак люди ігнорують вимоги окупантів.
- У Бердянську окупанти ходять по домівках родин, які не віддали дітей до російських шкіл.
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