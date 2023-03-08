Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"У Запорізькій області окупаційна адміністрація повідомила, що мешканцям необхідно переоформити документи для отримання щомісячної соціальної допомоги з догляду за людьми з інвалідністю. Основною вимогою для опікунів є отримання російського паспорта. При цьому вони мають написати заяву про відмову від українського громадянства, попри те, що в РФ дозволено подвійне громадянство", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС нагадали, що Кремль дав завдання своїм гауляйтерам паспортизувати 80% мешканців захоплених районів за будь-яку ціну до вересня. Однак люди ігнорують вимоги окупантів.