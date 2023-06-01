Росіяни на тимчасово окупованих територіях залучають до агентурної мережі перевізників і таксистів
Росіяни на тимчасово окупованих територіях України розширюють агентурну мережу за рахунок перевізників і таксистів, які мають збирати дані про настрої населення
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її даними, росіяни на Херсонщині, Донеччині та Луганщині примушують місцевих підприємців, які пов’язані з наданням населенню транспортних послуг, у тому числі простих перевізників і таксистів, невідкладно звітувати про виявлення осіб із проукраїнськими настроями та будь-які порушення окупаційного режиму.
"У разі ухилення від виконання таких зобов’язань окупанти негайно забороняють діяльність місцевих транспортників", – написала Маляр і зазначила, що минулого тижня попередження про припинення дії договорів на здійснення перевезень отримала низка місцевих підприємств та окремих перевізників.
Водночас на ринок перевезень на ТОТ "заходять" російські підприємства.
- Раніше окупантам Херсонщини наказали псувати українські паспорти на блокпостах.
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