Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її даними, росіяни на Херсонщині, Донеччині та Луганщині примушують місцевих підприємців, які пов’язані з наданням населенню транспортних послуг, у тому числі простих перевізників і таксистів, невідкладно звітувати про виявлення осіб із проукраїнськими настроями та будь-які порушення окупаційного режиму.

"У разі ухилення від виконання таких зобов’язань окупанти негайно забороняють діяльність місцевих транспортників", – написала Маляр і зазначила, що минулого тижня попередження про припинення дії договорів на здійснення перевезень отримала низка місцевих підприємств та окремих перевізників.

Водночас на ринок перевезень на ТОТ "заходять" російські підприємства.