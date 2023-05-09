Окупантам Херсонщини наказали навмисне псувати українські паспорти на блокпостах
Аби пришвидшити темпи паспортизації на тимчасово окупованих територіях України, росіянам наказали навмисне псувати українські паспорти на блокпостах
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"За інформацією від нашого підпілля, таке неофіційне розпорядження було видано окупаційною адміністрацією росіян на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Російські військові мають робити умисні механічні пошкодження українських паспортів", - ідеться в повідомленні.
"Наразі московське керівництво окупантів тисне на гауляйтерів і колаборантів на ТОТ, аби ті пришвидшували темпи насильницької паспортизації", - додали в ЦНС.
Згідно з повідомленням, окупанти надають російському паспорту статус документа для виживання. Без нього не можна виїхати за межі міста або отримати доступ до медичних послуг.
- Раніше повідомлялося, що окупанти погрожують позбавляти батьківських прав українців, чиї діти не оформлять паспорти РФ.
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