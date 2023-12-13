Росіяни на ТОТ півдня закликають безробітних вступати до лав армії РФ

Про це інформує Центр національного спротиву.

Там наголошують, що росіяни потребують живу силу для своєї тактики м’ясних штурмів й пропонують українцям, які перебувають на обліку безробітних вступати до лав збройних сил РФ.

За словами Центру нацспротиву, у Кремлі вважають, що смерть українців не викличе соціологічного ефекту у самій Росії.

Також зазначається, що практика вербування безробітних зафіксована у центрах зайнятості на території окупованих Запорізької та Херсонської областей, де відбувається прихована мобілізація.