Росіяни на ТОТ півдня закликають безробітних вступати до лав армії РФ
Спричинивши гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях, загарбники пропонують безробітним українцям вступати до лав російської армії
Про це інформує Центр національного спротиву.
Там наголошують, що росіяни потребують живу силу для своєї тактики м’ясних штурмів й пропонують українцям, які перебувають на обліку безробітних вступати до лав збройних сил РФ.
За словами Центру нацспротиву, у Кремлі вважають, що смерть українців не викличе соціологічного ефекту у самій Росії.
Також зазначається, що практика вербування безробітних зафіксована у центрах зайнятості на території окупованих Запорізької та Херсонської областей, де відбувається прихована мобілізація.
- У вересні повідомлялося, що найближче оточення Кремля активно обговорює необхідність та підготовку до другої хвилі мобілізації резервів до армії.
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