Кремль активно обговорює підготовку до нової хвилі мобілізації резервістів, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

За даними російських джерел безпеки, окремі російські чиновники "серйозно" готуються до другої хвилі мобілізації в резерв і сподіваються провести ще одну - восени.

Російські чиновники хочуть мобілізувати від 170 000 до 175 000 резервістів, а також перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада. Так вони планують врахувати процеси мобілізації в резерв, одночасно проводячи "контрактну мобілізацію" для набору додаткових 130 000 військовослужбовців на службу з використанням примусових заходів.

У звіті зазначається, що угрупування РФ також пропонує посилити мобілізаційні заходи в запас, наприклад, заборонити певним особам отримати відстрочку від мобілізації, що викликало серйозні розбіжності з чиновниками в адміністрації президента Росії.

"Телеканал стверджував, що в адміністрації президента побоюються відповіді на такі заходи з боку інших російських чиновників і широкого російського суспільства", - йдеться у повідомленні.

Проте аналітики запевняють, що ці плани, пропозиції та розбіжності не є новими і не свідчать про те, що президент Росії Володимир Путін остаточно вирішив провести другу хвилю мобілізації резерву найближчим часом.

"Будь-яка нова хвиля мобілізації резерву залежить від Путіна", - додали в ISW.