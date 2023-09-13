Кремль активно обговорює підготовку до нової хвилі мобілізації резервістів, - ISW
Найближче оточення Кремля активно обговорює необхідність та підготовку до другої хвилі мобілізації резервів напередодні осіннього призиву до армії
Про це пише Інститут вивчення війни.
За даними російських джерел безпеки, окремі російські чиновники "серйозно" готуються до другої хвилі мобілізації в резерв і сподіваються провести ще одну - восени.
Російські чиновники хочуть мобілізувати від 170 000 до 175 000 резервістів, а також перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада. Так вони планують врахувати процеси мобілізації в резерв, одночасно проводячи "контрактну мобілізацію" для набору додаткових 130 000 військовослужбовців на службу з використанням примусових заходів.
У звіті зазначається, що угрупування РФ також пропонує посилити мобілізаційні заходи в запас, наприклад, заборонити певним особам отримати відстрочку від мобілізації, що викликало серйозні розбіжності з чиновниками в адміністрації президента Росії.
"Телеканал стверджував, що в адміністрації президента побоюються відповіді на такі заходи з боку інших російських чиновників і широкого російського суспільства", - йдеться у повідомленні.
Проте аналітики запевняють, що ці плани, пропозиції та розбіжності не є новими і не свідчать про те, що президент Росії Володимир Путін остаточно вирішив провести другу хвилю мобілізації резерву найближчим часом.
"Будь-яка нова хвиля мобілізації резерву залежить від Путіна", - додали в ISW.
- У Генштабі інформують, що через катастрофічні втрати в армії у віддалених регіонах РФ та на тимчасово окупованих територіях України найближчим часом розпочнеться масова примусова мобілізація населення. До збройних сил планують призвати від 400 до 700 тисяч осіб.
- У Росії продовжується прихована мобілізація. Цьогоріч вже призвали від 90 до 100 тисяч росіян для поповнення втрат і створення нових з'єднань. Однак масштабної мобілізації може не бути.
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