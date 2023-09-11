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Війна з Росією: хроніка
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Росія найближчим часом планує мобілізувати до 700 тис. осіб, - Генштаб ЗСУ

11 вересня, 2023 понедiлок
07:21
Війна з Росією росія мобілізація

Через катастрофічні втрати в армії у віддалених регіонах РФ та на тимчасово окупованих територіях України найближчим часом розпочнеться масова примусова мобілізація населення. До збройних сил планують призвати від 400 до 700 тисяч осіб

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що до лав російської армії планують залучити близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки. Ймовірно, їх використовуватимуть як "загороджувальні загони" позаду російських військ.

При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними. На фронт в якості "гарматного м’яса" вкотре підуть пересічні громадяни – мешканці регіонів РФ, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати.

У Генштаб наголосили, що чи не єдиним способом для російських військових вижити є добровільна здача в полон Силам оборони України.

Ворог здійснив 44 обстріли з РСЗВ по Україні

Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом доби ворог завдав 5 ракетних та 87 авіаційних ударів, а також здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах країни. 

Крім того, окупанти атакували Україну 33 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 26 було знищено засобами ППО. Внаслідок російських терористичних атак руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти: Костянтинівка Сумської області; Веселе, Огірцеве, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Харківської області; Новоселівське, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області; Спірне, Хромове, Нью-Йорк, Авдіївка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Новоданилівка та Роботине Запорізької області; Бургунка Херсонської області; острів Первомайський, острів Зміїний.

Під артилерійським вогнем противника опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

За добу на фронті відбулося понад 30 боєзіткнень

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

В районі відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах, тривають жорсткі бої. Окрім цього, окупанти безрезультатно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.

В районі відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, стримувати ворога, проводити штурмові дії та метр за метром відвойовувати нашу землю. Так, наші захисники успішно тримають оборону в районах Кераміка, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки та Рівнополя Донецької області, де протягом доби противник здійснив близько 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Всі атаки ворога обернулися для окупантів значними втратами в живій силі та техніці.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

ЗСУ 11 разів вдарили по районах скупчення росіян

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога.

Крім того, підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 8 артилерійських засобах противника.

  • Пізно ввечері суботи, 9 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Сили ППО збили понад 20 ворожих безпілотників. Хронологію подій - читайте у новині за посиланням.
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мобілізація
Херсонщина
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
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наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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