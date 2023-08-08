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Росіяни на ТОТ шантажують українців пенсією, примушують отримувати паспорти РФ, - Генштаб

8 серпня, 2023 вiвторок
08:45
Війна з Росією окупанти крим

Росіяни на тимчасово окупованих територіях Донецької області не видають пенсії громадянам пенсійного віку, якщо у них немає російського паспорта. Крім цього, міністерство внутрішніх справ РФ поповнюється співробітниками з "ДНР"

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

"Російські окупанти шантажують українських громадян на тимчасово окупованих територіях пенсіями. У Донецькій області станом на 6 серпня проводиться об'єднання так званого республіканського банку терористичної організації ДНР з банківською системою РФ", - каже він.

Так, мешканцям пенсійного віку на тимчасового окупованій Донеччині, які мають ID-картки українського зразка або паспорти громадян України, тепер не платять пенсію. Натомість пояснення таких заходів від окупаційного пенсійного фонду громадянам не надаються.

"Співробітники так званих банків окупантів пропонують мешканцям замінити українську ID-карту на паспорт РФ і після цього обіцяють платити пенсію", - додає речник Генштабу.

МВС Росії поповнює свої підрозділи терористами з "ДНР"

За словами Ковальова, 4 серпня під час наради ватажків так званого міністерства внутрішніх справ терористичної організації "ДНР" обговорювали питання про злиття цього "міністерства" з МВС РФ. 

"Сто відсотків цивільних співробітників "міністерства" переведено до МВС РФ. Також проведено переатестацію понад 90% співробітників, які мають спеціальні звання. Військовослужбовці та цивільні особи так званих внутрішніх військ МВС ДНР переатестацію не проходять, оскільки очікують рішення про інтеграцію окремих частин підрозділів до складу Росгвардії", - заявив речник Генштабу.

Він також додав, що керівники структурних підрозділів отримали завдання до 1 вересня негайно набрати 300 співробітників з метою комплектування зведених батальйонів "МВС" для війни проти України.

  • 8 серпня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за добу ворог намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного на Запоріжжі, на фронті відбулось 37 боєзіткнень. Також Сили оборони збили російський гелікоптер, уразили 2 пункти управління й 5 артзасобів на вогневих позиціях.
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
окуповані території
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