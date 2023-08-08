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Війна з Росією: хроніка
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Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного на Запоріжжі, на фронті відбулось 37 боєзіткнень

8 серпня, 2023 вiвторок
07:06
Війна з Росією окупанти

ЗСУ минулої доби відбили атаки росіян на Куп’янському і Авдіївському напрямках. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії, а на Запорізькому - намагався відновити втрачене положення

Про це у ранковому зведенні 8 серпня звітує Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби між Силами оборони України та армією Росії відбулось 37 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Михальчина Слобода, Грем’яч, Хрінівка Чернігівської області; Басівка, Степок, Волфине, Павлівка Сумської області та Уди, Охрімівка, Нескучне, Бочкове, Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. Успішно відбили атаки противника в районах Синьківки, північніше Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського Луганської області.

Росіяни завдали авіаційних ударів в районах Кругляківки та Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Дворічна, Западне, Петропавлівка, Подоли, Красне, Куп’янськ Вузловий Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів армії РФ зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Іванівське, Маркове, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії ворога, українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Керамік, Невельське, Новобахмутівка, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Новокалинове, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ терористів в районі Мар’їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару.

Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Олександропіль, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Костянтинівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Одрадного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне, Сторожеве, Старомайорське та Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Завдав авіаційних ударів в районах Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Комишуваха, Щербаки, Оріхів, П’ятихатки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Зміївки, Томариного та Одрадокам’янки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Ольгівка, Садове, Придніпровське, Республіканець, Херсон та Кізомис.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

За добу росіяни завдали 7 ракетних та 42 авіаційних удари по Україні

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

7 серпня вороже військо завдало 7 ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснило 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.

Сили оборони збили російський гелікоптер, уразили 2 пункти управління й 5 артзасобів на вогневих позиціях

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 радіолокаційні станції противника.

Також захисникам України вдалося знищити ворожий гелікоптер Ка-52 та 2 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

  • Раніше стало відомо, що українські сили мають успіхи та просуваються вперед на Таврійському напрямку.
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