Генерал Тарнавський заявив про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Є просування вперед і рух триває. Артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1475 вогневих завдань", - пише Тарнавський.

Було ліквідовано (прим. - вбито) 46 росіян, 123 поранені, ще двох взяли у полон. Знищено 28 одиниць військової техніки РФ: 2 танки, 11 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 1 засіб ППО, 2 БПЛА та 7 одиниць автомобільної техніки.

Також було знищено 3 російські склади боєприпасів.