Генерал Тарнавський заявив про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку
Українські сили мають успіхи та просуваються вперед на Таврійському напрямку
Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Є просування вперед і рух триває. Артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1475 вогневих завдань", - пише Тарнавський.
Було ліквідовано (прим. - вбито) 46 росіян, 123 поранені, ще двох взяли у полон. Знищено 28 одиниць військової техніки РФ: 2 танки, 11 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 1 засіб ППО, 2 БПЛА та 7 одиниць автомобільної техніки.
Також було знищено 3 російські склади боєприпасів.
- 7 серпня українські військові з 47-ї бригади "приземлили" рашистський гвинтокрил у Запорізькій області.
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