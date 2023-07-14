Росіяни на ТОТ влаштовують українцям допити на поліграфі
Росіяни на тимчасово окупованих територіях влаштовують українцям допити на поліграфі. Особливий інтерес для них становлять люди без паспорта країни-агресорки
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Росіяни використовують поліграф для вибіркових допитів українців, які перетинають адміністративну межу між тимчасово окупованим Кримом та Херсонською областю", - йдеться в повідомленні.
"Громадян України, які викликають підозри в окупантів, виводять в окреме приміщення для допиту", - додали в ЦНС.
Там зазначили, що в основному це стосується українців, що не отримували паспорт РФ.
- 13 липня правозахисники розповіли про катівні на Херсонщині, де окупанти утримували жінок. До них застосовували електрошок, удушення та інші види тортур.
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