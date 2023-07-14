Росіяни на ТОТ влаштовують українцям допити на поліграфі

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Росіяни використовують поліграф для вибіркових допитів українців, які перетинають адміністративну межу між тимчасово окупованим Кримом та Херсонською областю", - йдеться в повідомленні.

"Громадян України, які викликають підозри в окупантів, виводять в окреме приміщення для допиту", - додали в ЦНС.

Там зазначили, що в основному це стосується українців, що не отримували паспорт РФ.