Про це правозахисники розповіли під час брифінгу Ukraine Media Center.

Правова аналітикиня Онисія Синюк розповіла, що було встановлено особи та опитано близько 30 жінок, які в різний період часу утримувалися у приміщенні ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) № 1 ГУ Національної поліції в Херсонській області. Вони пройшли різний період утримання - від кількох годин до кількох місяців.

Повідомляється, що особливу увагу під час затримань приділяли жінкам, які або працювали в правоохоронних органах України або ж, на думку представників РФ, мали зв'язок з рухом спротиву.

Правозахисниці також розповіли про умови утримання жінок. Всього було три камери, всі вони були розраховані на 2-3 людей, в середньому в камері утримували 5 жінок, часом їхня кількість досягала 9.

Спочатку душу у камерах не було, потім окупанти ввели графік відвідування душової, відводили кілька хвилин на всіх жінок.

Щодо харчування - спочатку жінок годували один раз на день, після ротації військових РФ умови змінилися. Почалось триразове харчування, їжу привозили зранку, в недостатній кількості, і на вечерю давали вже скислу.

Було зафіксовано акти катувань щодо 5 жінок.

"Це побиття, застосування електроструму, використання води. Воду або заливали до рота, або натягали на голову бавовняну тканину, поливали, а коли вона висихала, то стискалася і не пропускала повітря. Електрошок прикладали до оголених грудей”, - розповіла вона.

Окрім того, жінки зазнавали принижень, їх роздягали під час затримання, а також погрожували зґвалтуванням їм та їхнім дітям. Катування проводилися перед іншими затриманими, аби залякати їх. Також зазначається, що насилля здійснювали і вдень і вночі.

"Одну з потерпілих змушували слухати крики її чоловіка, якого утримували в камері напроти. Для більш дієвого емоційного сприйняття двері обох камер були відчинені", - йдеться у заяві.

Жінкам не повідомляли, за що їх затримують, порушуючи при цьому законну процедуру затримання. Троє потерпілих розповіли, що їм не повідомили жодної причини, інші ж зазначили, що їх затримували під приводом перевірки документів.