Електрошок, голод та удушення: правозахисники розповіли, як окупанти катували жінок в ізоляторі на Херсонщині
Центр прав людини ZMINA розповів, як росіяни на Херсонщині катували жінок в ізоляторах - до арсеналу окупантів входили побиття, удушення, катування електрострумом та інші способи насилля
Про це правозахисники розповіли під час брифінгу Ukraine Media Center.
Правова аналітикиня Онисія Синюк розповіла, що було встановлено особи та опитано близько 30 жінок, які в різний період часу утримувалися у приміщенні ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) № 1 ГУ Національної поліції в Херсонській області. Вони пройшли різний період утримання - від кількох годин до кількох місяців.
Повідомляється, що особливу увагу під час затримань приділяли жінкам, які або працювали в правоохоронних органах України або ж, на думку представників РФ, мали зв'язок з рухом спротиву.
Правозахисниці також розповіли про умови утримання жінок. Всього було три камери, всі вони були розраховані на 2-3 людей, в середньому в камері утримували 5 жінок, часом їхня кількість досягала 9.
Спочатку душу у камерах не було, потім окупанти ввели графік відвідування душової, відводили кілька хвилин на всіх жінок.
Щодо харчування - спочатку жінок годували один раз на день, після ротації військових РФ умови змінилися. Почалось триразове харчування, їжу привозили зранку, в недостатній кількості, і на вечерю давали вже скислу.
Було зафіксовано акти катувань щодо 5 жінок.
"Це побиття, застосування електроструму, використання води. Воду або заливали до рота, або натягали на голову бавовняну тканину, поливали, а коли вона висихала, то стискалася і не пропускала повітря. Електрошок прикладали до оголених грудей”, - розповіла вона.
Окрім того, жінки зазнавали принижень, їх роздягали під час затримання, а також погрожували зґвалтуванням їм та їхнім дітям. Катування проводилися перед іншими затриманими, аби залякати їх. Також зазначається, що насилля здійснювали і вдень і вночі.
"Одну з потерпілих змушували слухати крики її чоловіка, якого утримували в камері напроти. Для більш дієвого емоційного сприйняття двері обох камер були відчинені", - йдеться у заяві.
Жінкам не повідомляли, за що їх затримують, порушуючи при цьому законну процедуру затримання. Троє потерпілих розповіли, що їм не повідомили жодної причини, інші ж зазначили, що їх затримували під приводом перевірки документів.
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