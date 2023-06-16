У Великих Копанях на Херсонщині окупанти перетворили спортзал школи на катівню, - Генштаб
На тимчасово окупованій частині Херсонської області російські терористи зробили катівню в спортзалі школи
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На тимчасово зайнятих територіях України фіксуються випадки насильницького викрадення проукраїнськи налаштованого населення, а також облаштування нових катівень для їх утримання. Зокрема, одну з таких катівень російські терористи облаштували на території загальноосвітньої школи у селищі Великі Копані Херсонської області", - пише Генштаб.
У шкільному спортзалі російська ФСБ проводять допити. Затриманих осіб окупанти тримають у жорстких, нелюдських умовах, застосовують до них тортури.
Обстріли України та ситуація на фронті:
"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення", - пише Генштаб.
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Білорусі тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.
- Протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Могриця Сумської області та Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Зноб-Трубчевська, Чуйківка, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Басівка, Степок, Краснопілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Червона Зоря, Глибоке, Липці, Зелене, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове, Мала Вовча на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське Луганської області.
- На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Серебрянка Донецької області.
- На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Південне Донецької області.
- На Авдіївському напрямку противник вів безрезультативні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів Авдіївки, Веселого та Карлівки Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Максимільянівка, Костянтинівка Донецької області.
- На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Пречистівка, Золота Нива, Благодатне. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Времівка, Сторожеве, Новосілка, Новопіль Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Зміївка, Берислав, Козацьке, Інженерне, Зеленівка, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.
Удари ЗСУ по росіянах:
Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. ЗСУ знищили 3 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника та 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби та ще 2 важливих об’єктів противника.
- У ніч з 15 на 16 червня російські терористи атакували південні регіони України безпілотниками. Так, уночі протиповітряній обороні Повітряних сил вдалося знищити два іранських ударних БПЛА Shahed-136/131 на південному напрямку - у Миколаївській області.
- У п'ятницю, 16 червня, російські війська розпочали завдавати ударів по Україні. Під прицілом ворога опинилася столиця, там працює ППО. Еспресо слідкукував за подіями у режимі реального часу.
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