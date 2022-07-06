Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.

Під ворожим вогнем опинилися міста й села Баштанського й Миколаївського районів. Обстріли тривали в Очаківській, Широківській, Березнегуватській, Первомайській, Куцурубській і Нечаянській громадах.

"На жаль, є загиблі та поранені. Щирі співчуття близьким. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 8 людей", - наголосила Ганна Замазєєва.

Постраждалих ушпиталили й надають їм необхідну допомогу. Дітей серед поранених немає.

"Станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 289 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 102 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - зауважила голова облради.

6 липня росіяни вбили людину на Миколаївщині.

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