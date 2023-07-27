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Росіяни намагалися відновити втрачене положення в районі Старомайорського, 28 бойових зіткнень відбулося на фронті, - Генштаб

27 липня, 2023 четвер
07:23
Війна з Росією окупанти орки

Протягом доби, 26 липня, на Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії, а на Шахтарському - намагався відновити втрачене положення

Про це у ранковому зведенні 27 липня звітує Генштаб ЗСУ.

На фронті протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень між Силами оборони України та російським військом.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. 

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Гута Студенецька, Семенівка, Ясна Поляна Чернігівської області; Вільна Слобода, Попівка, Степне, Басівка, Могриця, Покровка Сумської області та Ветеринарне, Охримівка, Стрілеча, Глибоке, Колодязне Харківської області.

На Куп’янському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. 

Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Дворічна, Западне, Фиголівка, Табаївка, Тополі та Подоли Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне та Роздолівка - Донецької.

На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили атаки росіян в районах північніше Хромового, східніше Дружби та північніше Кліщіївки.

Ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Богданівка, Часів Яр та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії терористів, захисники України успішно відбили атаки в районі міста Авдіївка. 

Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Новокалинове, Степове, Авдіївка, Первомайське та Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. 

Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Курахівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області. 

Завдав авіаційних ударів в районах Рівнополя, Благодатного та Старомайорського. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Сторожеве та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські армійці зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

Завдали авіаційних ударів в районах Новоданилівки, Малої Токмачки, Оріхова, П’ятихаток Запорізької області та Антонівки на Херсонщині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Степове, Лобкове, Левадне та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Дудчани, Берислав, Козацьке, Молодіжне, Антонівка, Комишани, Кізомис, Станіслав Херсонської області та Іванівка на Миколаївщині. 

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження.

Окупанти завдали 49 ракетних та 37 авіаційних ударів по Україні протягом доби

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

26 липня ворог завдав 49 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив понад 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та мирних населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

ЗСУ уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів та ще три важливі цілі противника

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога та 2 - по його зенітно-ракетних комплексах.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 пункти управління, 1 склад боєприпасів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще три важливі цілі російських окупантів.

  • У ніч на 27 липня Хмельниччину обстріляли російські агресори: було чутно вибухи, працювала ППО.

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