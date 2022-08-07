Росіяни намагаються охопити Бахмут з півдня і півночі, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
Основні напрямки ударів росіян у Донецькій області зараз - Бахмут і напрям "Піски-Авдіївка"
Про це в ефірі Еспресо сказав офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії з Донеччини Андрій Іллєнко.
"Вони зараз наступають на Бахмут, охопити його з півдня і півночі. Вони намагаються прогризти нашу оборону в районі Пісків та Авдіївки. Це зараз основні напрямки їх ударів. На деяких ділянках ситуація важка, але нема в солдатів на фронті цієї істерики, яку часто чути в соцмережах, коли "все пропало і нічого вже немає". Такого настрою немає, бойовий дух високий. Хлопці б'ються і б'ються прекрасно", - розповів він.
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