Росіяни не підпливають до Одеси ближче ніж на 100 морських миль, - Неїжпапа
Командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів, що російські військові не підпливають до Одеси ближче ніж на 100 морських миль (185 км)
Про це він повідомив у інтерв'ю АрміяInform.
Неїжпапа зазначив, що у порівнянні потенціалу на початку широкомасштабної агресії між українським та російським флотом, то він був на користь росіян.
"Але ми теж не стояли на місці та розбудовували наш флот, постійно рухалися вперед. Яскравим прикладом тому, зокрема, є втілення ракетних програм, які були затверджені Верховним Головнокомандувачем ЗС України. Завдяки їх реалізації було створено український ракетний комплекс "Нептун", - зазначив він.
Зокрема він додав, що серед людей, що впроваджували ракетні програми, були і його колишні підлеглі-ракетники, які ще в Криму мали досвід використання крилатих ракет.
"І це саме завдяки їм, цим людям, сьогодні противник не наближається до узбережжя Одеси на відстань менше ніж 100 морських миль, і між нами і ворогом нині існує "сіра зона", яка охоплює 25 тисяч квадратних кілометрів", - йдеться у дописі.
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