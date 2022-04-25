Росіяни не воюють, вони просто обстрілюють наші мирні міста і бояться ЗСУ, — Ягун
Генерал-майор СБУ Віктор Ягун зауважив, що зараз Росія змінила тактику, вони бояться виходити на пряме боєзіткнення із ЗСУ, окрім того, окупанти дуже бояться українських мобільних груп, які виходять в тили та "підрізають" ворога
"Навіщо ця імітація війни, росіянам не залишається нічого, крім стріляти наші мирні міста та цивільну інфраструктуру, вони бояться воювати із ЗСУ", – сказав Ягун в етері Еспресо.
Генерал-майор наголосив, що в Росії зараз великі проблеми, передовсім з мотивованими та підготовленими бійцями: "Окупантам, щоб зламати опір України необхідне мільйонне угрупування. Це можливо створити лише, якщо Росія мобілізує всі свої резерви. Проте для збору та підготовки потрібен як мінімум місяць – і то ще не факт, що то будуть боєздатні частини, які здатні зламати наш опір."
Ягун додав, що тепер Росія шукає бійців по інших можливих країнах за різні нагороди: "Росіяни шукають бійців тепер в екзотичних Еритреях, Ефіопіях, Лівіях та Сиріях, тому що навіть так звана Академія російського спецназу, яка розташована в Чечні готує бійців, які спроможні лише знімати "тік-токи."
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