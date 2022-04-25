Росіяни не воюють, вони просто обстрілюють наші мирні міста і бояться ЗСУ, — Ягун

"Навіщо ця імітація війни, росіянам не залишається нічого, крім стріляти наші мирні міста та цивільну інфраструктуру, вони бояться воювати із ЗСУ", – сказав Ягун в етері Еспресо.



Генерал-майор наголосив, що в Росії зараз великі проблеми, передовсім з мотивованими та підготовленими бійцями: "Окупантам, щоб зламати опір України необхідне мільйонне угрупування. Це можливо створити лише, якщо Росія мобілізує всі свої резерви. Проте для збору та підготовки потрібен як мінімум місяць – і то ще не факт, що то будуть боєздатні частини, які здатні зламати наш опір."



Ягун додав, що тепер Росія шукає бійців по інших можливих країнах за різні нагороди: "Росіяни шукають бійців тепер в екзотичних Еритреях, Ефіопіях, Лівіях та Сиріях, тому що навіть так звана Академія російського спецназу, яка розташована в Чечні готує бійців, які спроможні лише знімати "тік-токи."



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb