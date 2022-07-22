Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни не можуть висадити десант на територію Одещини через український "нептун" та американський "гарпун", які знищують російські судна з одного пострілу. Для десантування війська необхідна також підтримка з повітря - винищувачі, які неможливо використовувати через протиповітряну оборону на Одещині", - зазначив Коваленко.

Військовий експерт додав, що ще одним вагомим фактором неможливості захоплення Одещини є Збройні сили, які перебувають на Миколаївщині.

"Ще одним фактором для захоплення Одеси й області є сухопутна підтримка. Росіянам спочатку необхідно окупувати Миколаївську область та зайти на Одещину, щоб мати змогу вражати ствольною та реактивною артилерією. Це третій фактор, який наразі російські окупанти здійснити не здатні. Тобто всі розмови про окупації Одеси та Одещини - це лише фантазії", - зауважив Олександр Коваленко.

20 липня видання Foreign Policy написало, що західні розвідки припускають, що Російська Федерація в 2023 році може спробувати захопити Одесу.

За даними Генштабу станом на ранок 22 липня, ЗСУ відбили штурм ворога у напрямках Доломітне - Новолуганське, Стряпівка - Соледар, Мала Семейдинуха - Андріївка та Давидів Брід - Білогірка. Проте йдуть бої на напрямку Верхньокам’янка - Верхньокам’янське, біля Вуглегірської ТЕС і Покровського.

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