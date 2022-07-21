Росія може спробувати захопити Одесу в 2023 році, - Foreign Policy
Західні розвідки припускають, що Російська Федерація в 2023 році може спробувати захопити Одесу
Про це повідомляє Foreign Policy.
Видання з посиланням на високопоставленого західного чиновника, який ознайомився з даними розвідки, зазначає, що Росія може зважитися на новий великий наступ на Україну на початку наступного року. У тому числі захопити Одесу і південно-західне узбережжя країни.
"Передбачається, що в наступному році Україна може зіткнутися з ще одним дуже серйозним наступом Росії. І ми повинні зробити все можливе, щоб дати не тільки обладнання, а й людей – свіжих людей, добре навчених людей – щоб спробувати пережити це", - зазначив він.
- Відзначимо, що перемир'я для вивозу зерна з українських портів, зокрема й Одеси, може стати пасткою для України
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 38.13
-
EUR
Купівля 37.06Продаж 38.53
- Актуальне
- Важливе