Перемирʼя для вивозу зерна з українських портів може стати пасткою для України, - дипломат Хара

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Росії не вигідно, щоб Україна відкрила свої порти та почала продавати своє зерно. Оскільки тоді Росія не зможе здійснювати тиск на міжнародну спільноту. Це стратегічна мета. Однак є і тактична мета, яка може переважити стратегічну. Для того щоб відкрити порти, потрібно припинити ведення вогню. Бо не може бути такого, що в Одесі все спокійно, а на інших територіях України йдуть бойові дії. Тому перемирʼя з Росією для вивезення зерна з українських портів може стати великою пасткою для України", - пояснив Хара.

Дипломат порівняв можливе перемирʼя щодо вивезення українського зерна з портів з Мінськими угодами

"Це перемирʼя стане чимось схожим на Мінськ-3. Будь-яке порушення домовленостей буде різко критикуватись. І Україна в цій ситуації знаходиться в слабшій позиції. Так, як було і з Мінськими угодами, коли постріляли зі стрілецької зброї та мінометів, а потім Росія заявляє, що не вважає це порушенням домовленостей. Теж саме може і відбуватись з перемирʼям щодо вивезення зерна з портів України", - додав він.

15 липня стало відомо, що для відновлення експорту українського зерна розблокують три українські порти на Чорному морі, перед заходом у них порожні судна перевірятимуть турецькі військовослужбовці.

20 липня диктатор Росії Володимир Путін заявив, що росіяни не перешкоджатимуть вивезенню українського зерна в обмін на зняття санкцій, пов’язаних з постачанням зерна з РФ

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