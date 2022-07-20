Перемирʼя для вивозу зерна з українських портів може стати пасткою для України, - дипломат Хара
Експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара вважає, що для розблокування українських портів та вивезення зерна на всій території України має бути припинений вогонь по всій лінії фронту
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Росії не вигідно, щоб Україна відкрила свої порти та почала продавати своє зерно. Оскільки тоді Росія не зможе здійснювати тиск на міжнародну спільноту. Це стратегічна мета. Однак є і тактична мета, яка може переважити стратегічну. Для того щоб відкрити порти, потрібно припинити ведення вогню. Бо не може бути такого, що в Одесі все спокійно, а на інших територіях України йдуть бойові дії. Тому перемирʼя з Росією для вивезення зерна з українських портів може стати великою пасткою для України", - пояснив Хара.
Дипломат порівняв можливе перемирʼя щодо вивезення українського зерна з портів з Мінськими угодами
"Це перемирʼя стане чимось схожим на Мінськ-3. Будь-яке порушення домовленостей буде різко критикуватись. І Україна в цій ситуації знаходиться в слабшій позиції. Так, як було і з Мінськими угодами, коли постріляли зі стрілецької зброї та мінометів, а потім Росія заявляє, що не вважає це порушенням домовленостей. Теж саме може і відбуватись з перемирʼям щодо вивезення зерна з портів України", - додав він.
- 15 липня стало відомо, що для відновлення експорту українського зерна розблокують три українські порти на Чорному морі, перед заходом у них порожні судна перевірятимуть турецькі військовослужбовці.
- 20 липня диктатор Росії Володимир Путін заявив, що росіяни не перешкоджатимуть вивезенню українського зерна в обмін на зняття санкцій, пов’язаних з постачанням зерна з РФ
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.87
Купівля 35.87Продаж 36.86
-
EUR
Купівля 36.12Продаж 37.32
- Актуальне
- Важливе