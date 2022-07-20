Про це президент РФ Володимир Путін під час відвідин Ірану, передає Le Monde.

"Ми сприятимемо вивезенню українського зерна, але виходимо з того, що всі обмеження, пов'язані з постачанням російського зерна, будуть зняті. Ніхто не заперечував досі. У тому числі американські партнери",- сказав він.

Президент РФ наголосив, що цьому раніше ніхто з міжнародної спільноти не заперечував.

"Як відомо, американці зняли обмеження на постачання російських добрив на світові ринки", – сказав він.

Очільник кремля також заявив, що для покращення ситуації на міжнародних продовольчих ринках потрібно дозволити постачання російського зерна на експорт.

19 липня у Тегерані відбулася зустріч лідерів Ірану, Туреччини та Росії. Передбачалося, що обговорюватимуться експорт зерна, Сирія та Україна. А президент Туреччини Ердоган, чиї тісні зв’язки з Києвом і Москвою дозволили йому бути посередником у перемовинах, сподівався отримати від Путіна гарантії щодо вивезення українського зерна.

Як відомо, для відновлення експорту українського зерна розблокують три українські порти на Чорному морі, перед заходом у них порожні судна перевірятимуть турецькі військовослужбовці.

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