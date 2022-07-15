Для експорту українського зерна розблокують три порти й перевірятимуть судна для "спокою" РФ
Для відновлення експорту українського зерна буде розблоковано три українські порти на Чорному морі, перед заходом у них порожні судна перевірятимуть турецькі військовослужбовці
Це буде зроблено з метою запевнення Росії у відсутності в корабельних трюмах зброї для України. Про ці деталі переговорів між Україну та РФ у Стамбулі повідомив The Wall Street Journal.
Видання зазначає, що російські війська мають надати доступ до трьох портів Чорного моря й гарантувати ненапад на судна із зерном. Що це за три порти Чорного моря - не уточнюється.
За даними співрозмовників WSJ, домовленості передбачають вивезення зерна конвоями кораблів у супроводі українських суден із гарантуванням припинення вогню у визначених географічних межах та "деякими операціями" з розмінування.
Усі порожні судна, які прибуватимуть в українські порти, проходитимуть ретельну перевірку "третьою стороною", тобто – представниками військово-морських сил Туреччини.
Це робитиметься для "усунення занепокоєння Росії", щодо можливої доставки цими кораблями західного озброєння для України (раніше сторона РФ наполягала на тому, щоб проводити цю перевірку самостійно).
- 12 липня на завантаження українським зерном поблизу гирла Дунаю чекають більше як 100 кораблів.
- 13 липня в Стамбулі розпочалася чотиристороння зустріч щодо функціонування морських коридорів для експорту нашого зерна. На переговорах мають бути присутні делегації з України, Туреччини, Росії та ООН.
- 15 липня, Туреччина заявила, що морський коридор для перевезення українських зернових запрацює наступного тижня, після підписання документа про його створення.
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