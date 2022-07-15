Це буде зроблено з метою запевнення Росії у відсутності в корабельних трюмах зброї для України. Про ці деталі переговорів між Україну та РФ у Стамбулі повідомив The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що російські війська мають надати доступ до трьох портів Чорного моря й гарантувати ненапад на судна із зерном. Що це за три порти Чорного моря - не уточнюється.

За даними співрозмовників WSJ, домовленості передбачають вивезення зерна конвоями кораблів у супроводі українських суден із гарантуванням припинення вогню у визначених географічних межах та "деякими операціями" з розмінування.

Усі порожні судна, які прибуватимуть в українські порти, проходитимуть ретельну перевірку "третьою стороною", тобто – представниками військово-морських сил Туреччини.

Це робитиметься для "усунення занепокоєння Росії", щодо можливої доставки цими кораблями західного озброєння для України (раніше сторона РФ наполягала на тому, щоб проводити цю перевірку самостійно).

12 липня на завантаження українським зерном поблизу гирла Дунаю чекають більше як 100 кораблів.

13 липня в Стамбулі розпочалася чотиристороння зустріч щодо функціонування морських коридорів для експорту нашого зерна. На переговорах мають бути присутні делегації з України, Туреччини, Росії та ООН.

15 липня, Туреччина заявила, що морський коридор для перевезення українських зернових запрацює наступного тижня, після підписання документа про його створення.

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