Про це інформує агентство AFP.

Відомство цитує турецького чиновника: "Делегації Росії та України починають переговори щодо зерна в Стамбулі".

Ці переговори спрямовані на розв'язання питання щодо експорту українського зерна, яке нині Росія заблокувала в портах.

На завантаження українським зерном поблизу гирла Дунаю чекають більше як 100 кораблів.

12 липня в ОК "Південь" розповіли, як забезпечують транзит зерна через гирло Дунаю після звільнення Зміїного.

Румунський міністр транспорту Сорін Гріндяну повідомив про завершення ремонту ділянки залізниці, через яку зокрема транспортуватимуть українське зерно.

Європейські залізниці хочуть допомогти Україні з вивезенням зерна.

6 липня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пообіцяв досягти згоди про "зернові коридори" через 7-10 днів. За його словами, Анкара прагне бути посередником для якнайшвидшого розв'язання питання під егідою ООН. Офіс генпрокурора України офіційно звернувся до Туреччини з проханням допомогти у розслідуванні щодо трьох російських судів, які могли перевозити крадене українське зерно.

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