У Стамбулі розпочалась чотиристороння переговори щодо експорту зерна
13 липня в Стамбулі розпочалася чотиристороння зустріч щодо функціонування морських коридорів для експорту нашого зерна. На переговорах мають бути присутні делегації з України, Туреччини, Росії та ООН
Про це інформує агентство AFP.
Відомство цитує турецького чиновника: "Делегації Росії та України починають переговори щодо зерна в Стамбулі".
Ці переговори спрямовані на розв'язання питання щодо експорту українського зерна, яке нині Росія заблокувала в портах.
- На завантаження українським зерном поблизу гирла Дунаю чекають більше як 100 кораблів.
- 12 липня в ОК "Південь" розповіли, як забезпечують транзит зерна через гирло Дунаю після звільнення Зміїного.
- Румунський міністр транспорту Сорін Гріндяну повідомив про завершення ремонту ділянки залізниці, через яку зокрема транспортуватимуть українське зерно.
- Європейські залізниці хочуть допомогти Україні з вивезенням зерна.
- 6 липня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пообіцяв досягти згоди про "зернові коридори" через 7-10 днів. За його словами, Анкара прагне бути посередником для якнайшвидшого розв'язання питання під егідою ООН. Офіс генпрокурора України офіційно звернувся до Туреччини з проханням допомогти у розслідуванні щодо трьох російських судів, які могли перевозити крадене українське зерно.
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