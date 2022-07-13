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Головна Економіка У Стамбулі розпочалась чотиристороння переговори щодо експорту зерна

У Стамбулі розпочалась чотиристороння переговори щодо експорту зерна

13 липня, 2022 середа
16:34
Економіка Зернова допомога Харківщині

13 липня в Стамбулі розпочалася чотиристороння зустріч щодо функціонування морських коридорів для експорту нашого зерна. На переговорах мають бути присутні делегації з України, Туреччини, Росії та ООН

Про це інформує агентство AFP.

Відомство цитує турецького чиновника: "Делегації Росії та України починають переговори щодо зерна в Стамбулі".

Ці переговори спрямовані на розв'язання питання щодо експорту українського зерна, яке нині Росія заблокувала в портах.

  • На завантаження українським зерном поблизу гирла Дунаю чекають більше як 100 кораблів. 
  • 12 липня в ОК "Південь" розповіли, як забезпечують транзит зерна через гирло Дунаю після звільнення Зміїного.
  • Румунський міністр транспорту Сорін Гріндяну повідомив про завершення ремонту ділянки залізниці, через яку зокрема транспортуватимуть українське зерно.
  • Європейські залізниці хочуть допомогти Україні з вивезенням зерна.
  • 6 липня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пообіцяв досягти згоди про "зернові коридори" через 7-10 днів. За його словами, Анкара прагне бути посередником для якнайшвидшого розв'язання питання під егідою ООН. Офіс генпрокурора України офіційно звернувся до Туреччини з проханням допомогти у розслідуванні щодо трьох російських судів, які могли перевозити крадене українське зерно.

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Росія
Туреччина
зерно
експорт зерна
війна з Росією
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