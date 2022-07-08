Про це інформує Європейська правда з посиланням на Spiegel.

Близько 30 операторів залізниці планують 9 липня підписати у Відні "Українську декларацію", в якій будуть зафіксовані принципи допомоги Україні.



Документ передбачатиме, що залізничники сприятимуть у будівництві нових терміналів і перевальних пунктів для покращення експорту зерна з України залізницею.



Як повідомив гендиректор Deutsche Bahn Річард Лутц, навіть швидке завершення війни в Україні означає, що морський шлях ще тривалий час буде небезпечним для експорту зернових.



Лутц також наголосив, що Київ активно працює над приведенням своєї залізничної колії у відповідність до європейської, яка є більш вузькою.



"Це ще один сигнал, що Україна повним ходом рушає до європейської сім’ї", – підкреслює Лутц.





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