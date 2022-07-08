Європейські залізниці хочуть допомогти Україні з вивезенням зерна
Європейські залізничні оператори мають намір збільшити допомогу Україні для полегшення вивезення зерна, яке наразі неможливо експортувати морем через блокаду портів Росією
Про це інформує Європейська правда з посиланням на Spiegel.
Близько 30 операторів залізниці планують 9 липня підписати у Відні "Українську декларацію", в якій будуть зафіксовані принципи допомоги Україні.
Документ передбачатиме, що залізничники сприятимуть у будівництві нових терміналів і перевальних пунктів для покращення експорту зерна з України залізницею.
Як повідомив гендиректор Deutsche Bahn Річард Лутц, навіть швидке завершення війни в Україні означає, що морський шлях ще тривалий час буде небезпечним для експорту зернових.
Лутц також наголосив, що Київ активно працює над приведенням своєї залізничної колії у відповідність до європейської, яка є більш вузькою.
"Це ще один сигнал, що Україна повним ходом рушає до європейської сім’ї", – підкреслює Лутц.
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