Про це повідомляє штаб Оперативного командування "Південь".

"Сили оборони, шляхом комплексної взаємодії Морської охорони Держприкордонслужби, ВМС ЗСУ, берегових підрозділів і сил протиповітряної оборони відстежують та контролюють безпекову ситуацію щодо проходження цивільних суден гирлом Бистрим до портів на Дунаї та на вихід - до територіального моря Румунії, рекомендованими шляхами. Поки рух суден можливий лише так, оскільки прохід через терморе України лишається заблокованим та замінованим рашистами", - йдеться у повідомленні.

Окремі ризики щодо можливого ураження власники суден беруть на себе.

"Система спостереження за надводною обстановкою налагоджена, тож це дає можливість в разі будь-яких проявів агресії стосовно цивільних суден порушувати на міжнародному рівні питання відповідальності за такі злочини", - додають в ОК "Південь".

У Адміністрація морських портів України повідомили, що звільнення острова Зміїний, та деблокада гирла Бистре заощаджує бізнесу щонайменше півмільйона доларів на добу.

Раніше команда МІУ оголосила амбітний план: збільшити перевалку вантажів у дунайських портах майже удвічі – до 25 мільйонів тон на рік.

У АМПУ зазначають, що реалізація цих амбітних планів дозволить уникнути гуманітарної катастрофи всередині країни та попередити світову продовольчу кризу, що виникла в наслідок російської військової агресії.

Нагадаємо, 24 лютого до острова Зміїний підійшли два кораблі, росіяни вимагали здатися від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону. Прикордонники відповіли "Рускій корабль, іді нах#й" – проте війська РФ обстріляли і захопили острів.

30 червня росіяни втекли зі Зміїного після ударів українських військ, але назвали це "жестом доброї волі".

4 липня українці скинули на острів прапор, а 7 липня українські військові повернули прапор України на острів Зміїний, який кілька місяців був під контролем російських військ та зачистили острів, виявивши 30 одиниць техніки окупантів.

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