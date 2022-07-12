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В ОК "Південь" розповіли, як забезпечують транзит зерна через гирло Дунаю після звільнення Зміїного

12 липня, 2022 вiвторок
21:42
Економіка Гирло Дунаю

Проходження забезпечують сили оборони, шляхом комплексної взаємодії Морської охорони Держприкордонслужби, ВМС ЗСУ, берегових підрозділів і сил протиповітряної оборони

Про це повідомляє штаб Оперативного командування "Південь".

"Сили оборони, шляхом комплексної взаємодії Морської охорони Держприкордонслужби, ВМС ЗСУ, берегових підрозділів і сил протиповітряної оборони відстежують та контролюють безпекову ситуацію щодо проходження цивільних суден гирлом Бистрим до портів на Дунаї та на вихід - до територіального моря Румунії, рекомендованими шляхами. Поки рух суден можливий лише так, оскільки прохід через терморе України лишається заблокованим та замінованим рашистами", - йдеться у повідомленні.

Окремі ризики щодо можливого ураження власники суден беруть на себе.

"Система спостереження за надводною обстановкою налагоджена, тож це дає можливість в разі будь-яких проявів агресії стосовно цивільних суден порушувати на міжнародному рівні питання відповідальності за такі злочини", - додають в ОК "Південь".

У Адміністрація морських портів України повідомили, що звільнення острова Зміїний, та деблокада гирла Бистре заощаджує бізнесу щонайменше півмільйона доларів на добу.

Раніше команда МІУ оголосила амбітний план: збільшити перевалку вантажів у дунайських портах майже удвічі – до 25 мільйонів тон на рік.

У АМПУ зазначають, що реалізація цих амбітних планів дозволить уникнути гуманітарної катастрофи всередині країни та попередити світову продовольчу кризу, що виникла в наслідок російської військової агресії.

  • Нагадаємо, 24 лютого до острова Зміїний підійшли два кораблі, росіяни вимагали здатися від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону. Прикордонники відповіли "Рускій корабль, іді нах#й" – проте війська РФ обстріляли і захопили острів.
  • 30 червня росіяни втекли зі Зміїного після ударів українських військ, але назвали це "жестом доброї волі".
  • 4 липня українці скинули на острів прапор, а 7 липня українські військові повернули прапор України на острів Зміїний, який кілька місяців був під контролем російських військ та зачистили острів, виявивши 30 одиниць техніки окупантів.

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війна з Росією
Румунія
зерно
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