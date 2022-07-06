Україна попросила Туреччину допомогти розслідувати, як РФ вивозить зерно з окупованих території

Про це повідомляє Reuters.

У листі від 13 червня, про який раніше не повідомляли, українська прокуратура просить Міністерство юстиції Туреччини провести розслідування та надати докази.



У листі йдеться про те, що судна вирушали з головного зернового термінала окупованого Криму в Севастополі у квітні та травні. Київ просить Анкару надати документацію про їхній вантаж і час, коли вони прибули до турецьких портів.

6 липня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пообіцяв досягти згоди про "зернові коридори" через 7-10 днів. За його словами, Анкара прагне бути посередником для якнайшвидшого розв'язання питання під егідою ООН.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb