Україна попросила Туреччину допомогти розслідувати, як РФ вивозить зерно з окупованих території
Офіс генпрокурора України офіційно звернувся до Туреччини з проханням допомогти у розслідуванні щодо трьох російських судів, які могли перевозити крадене українське зерно
Про це повідомляє Reuters.
У листі від 13 червня, про який раніше не повідомляли, українська прокуратура просить Міністерство юстиції Туреччини провести розслідування та надати докази.
У листі йдеться про те, що судна вирушали з головного зернового термінала окупованого Криму в Севастополі у квітні та травні. Київ просить Анкару надати документацію про їхній вантаж і час, коли вони прибули до турецьких портів.
- 6 липня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пообіцяв досягти згоди про "зернові коридори" через 7-10 днів. За його словами, Анкара прагне бути посередником для якнайшвидшого розв'язання питання під егідою ООН.
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