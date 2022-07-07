Полегшить транспортування українського зерна: в Румунії відремонтували залізничну колію до дунайського порту
Румунський міністр транспорту Сорін Гріндяну повідомив про завершення ремонту ділянки залізниці, через яку зокрема транспортуватимуть українське зерно
Про це інформує Європейська Правда.
Міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну у четвер заявив про завершення ремонтних робіт ділянки залізниці, яка веде до дунайського порту Галац.
Як відомо, що ремонт розпочалися 6 червня і завершили на місяць раніше встановленого крайнього терміну.
Відтепер український вантаж, який прибуває залізницею через Молдову, може просуватися одразу до Галацу без перевантаження на кордоні.
Як зазначає Гріндяну, порт Галац має елеватори для зберігання до 25 тис. тонн зерна.
Крім того, зерно відразу можна буде транспортувати на баржах до місця призначення.
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