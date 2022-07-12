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На загрузку українським зерном поблизу гирла Дунаю чекають більше 100 кораблів

12 липня, 2022 вiвторок
23:03
Новини Кораблі очікують на загрузку зерном в портах на Дунаю

Вони проходять на загрузку до українських та Румунських портів переважно Сулінським каналом, а віднедавна, після визволення Зміїного, ще й гирлом Бистре

Про це повідомляє мінінфраструктури України.

Станом на 20:00 12 липня 16 торговельних суден, які будуть перевозити українську аграрну продукцію на зовнішні ринки, уже пройшли каналом гирла Бистре суднового ходу Дунай – Чорне море і очікуватимуть на завантаження українським зерном. Ще понад 90 суден чекають на рейді каналу Суліна своєї черги аби зайти саме в українські порти. Всього на рейді румунського каналу Суліна знаходиться 135 суден.

Прохід гирлом Бистре до українських Дунайських портів ("Ізмаїл", "Рені" та "Усть-Дунайськ"), став можливим нещодавно завдяки звільненню від російських військ острова Зміїний.

"Відновлення судноплавства цим каналом важливий крок, що також дозволить розвантажити рейд каналу Суліна та прискорити експорт зернових. На жаль, наразі його пропускна здатність та організація роботи на цьому каналі дають можливість приймати лише 4 судна при необхідності щонайменше 8 суден на добу. Паралельно з цим ми ведемо переговори з румунськими колегами та представниками Єврокомісії стосовно збільшення кількості проходжень через Сулінський канал. За цих умов та наявності шляху через гирло Бистре ми очікуємо що протягом тижня скупчення суден на рейді буде ліквідоване та ми зможемо наростити щомісячний експорт зернових на 500 тис тонн", – заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков.

Організація Об’єднаних Націй (ООН), яка відіграє важливу роль у переговорах щодо деблокади українських морських портів, уже привітала рішення про відкриття руху гирлом Бистре та підтримує нарощування вантажоперевезень через Сулінський канал.

Їх пропускної здатності наразі недостатньо для повноцінного заміни морських портів. Зокрема, в червні наявними логістичними маршрутами вдалося експортувати орієнтовно 2,5 млн тонн продукції, в той час як місячна потреба в експорті такої продукції становить 8 млн тонн.

Як повідомляє Ukrainian shipping magazine, судноплавство у районі ускладнює те, що канал Суліна є одностороннім. Тому судна можуть очікувати на прохід тижнями. "Розвантажити" канал може допомогти повноцінне відкриття проходу для суден через гирло Бистре. Хоч і воно не здатне повністю замінити морські порти, адже глибина гирла не дозволяє проходити великим суховантажам із зерном.

  • Сьогодні в ОК "Південь" розповіли, як забезпечують транзит зерна через гирло Дунаю після звільнення Зміїного.
  • Завтра у Туреччині має відбутися чотиристороння зустріч щодо вивозу українського зерна.

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війна з Росією
Румунія
зерно
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